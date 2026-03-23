Polski rynek pracy cały czas w fazie normalizacji po okresie przegrzania

Zgodnie z danymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w czwartym kwartale 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc. Te dane opierają się na deklaracjach: bezrobotną w metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy jest osoba, która nie ma pracy, ale aktywnie jej szuka i jest gotowa ją szybko podjąć. Zgodnie z danymi GUS z BAEL, w ostatnim kwartale ub.r. takich osób mieliśmy w Polsce 567 tys. Interpretacja tej liczby to klasyczny dylemat szklanki do połowy pustej lub pełnej. Z jednej strony, to oznaczało wzrost o 72 tys. przez rok (gdy stopa bezrobocia według tej miary wynosiła 2,8 proc.). Z drugiej, to wciąż właściwie najmniej w UE. Zresztą można sięgnąć i w nowsze dane: zgodnie z danymi Eurostatu, w styczniu br. nasza stopa bezrobocia spadła do 3,1 proc. i była najniższa w całej Unii.

No ale jednak: wzrost liczby bezrobotnych przez rok o 72 tys. osób, nawet jeśli to wciąż relatywnie niewielka skala wobec kilkunastu milionów pracujących, to też nie błąd statystyczny. Jednocześnie, tylko niecała połowa (konkretnie: 32 tys.) z tego wzrostu to efekt utraty pracy. W podobnej skali wzrost liczby bezrobotnych wynika z przyrostu osób reaktywizujących się, tj. chcących powrócić do pracy po okresie bierności. Mówiąc jaśniej: mamy rezerwuar osób, które były poza rynkiem pracy (czyli były bierne zawodowo – nie miały pracy i nie szukały jej), a teraz chcą na niego wejść. Stają się więc aktywne zawodowo – bo szukają pracy – ale wobec jej braku zasilają nie grono osób pracujących, a bezrobotnych.

- Rynek pracy jest w fazie normalizacji po okresie rozgrzania – mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Temperatura jest ewidentnie chłodniejsza niż podczas ożywienia pocovidowego, gdy nawarstwienie niezrealizowanego popytu rozogniło rynek pracy, a dynamiki wynagrodzeń nakręcały się wzajemnie z inflacją. Do dziś te dynamiczne wzrosty płac to bolesna „rana” dla biznesu: mimo że to tempo już wyraźnie wyhamowało, to koszty pracownicze pozostają główną barierą utrudniającą działalność firm w Polsce. Zgodnie z badaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazuje na to dwie trzecie firm. Wciąż jednak – znów bazując na świeżych, marcowych danych PIE – więcej firm chce zatrudniać (11 proc.) niż zwalniać (7 proc.).

Zamrożone rekrutacje

– Dziś firmy nie zatrudniają, spadek zainteresowania nowymi pracownikami jest widoczny, jest też mniej nieobsadzonych miejsc pracy. Ale też nie spieszą się ze zwolnieniami – zauważa Maliszewski. Niższy popyt na pracę dotyczy m.in. osób z niższym doświadczeniem czy wykonujących automatyzowalne prace. – Część prac jest optymalizowana przez sztuczną inteligencję i nowe technologie. Nie dzieje się to na masową skalę, jednak w części sektorów jest zauważalne – mówi ekonomista.