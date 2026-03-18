Fitch: Weto Nawrockiego do ustawy o SAFE uwypukla ryzyka dla finansów publicznych

Z tego artykułu dowiesz się: Jak obecna debata polityczna wpływa na ocenę perspektyw ratingowych Polski.

Jakie konsekwencje dla realizacji reform niesie za sobą sprzeciw prezydencki wobec kluczowych ustaw.

Jaka jest opinia Fitch wobec planu "polskiego SAFE"

Jak podkreśliła agencja, weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE „uwypukla ryzyko, że przedłużający się impas polityczny ogranicza zdolność państwa do realizacji reform”. „Chociaż zwiększenie wydatków na obronność jest priorytetem wszystkich głównych partii w kontekście wysokiego ryzyka bezpieczeństwa, ostatnia debata pokazuje, że spór o koszty, źródła finansowania i implikacje geopolityczne – w tym relacje z UE i USA – uwydatnia rosnącą polaryzację polityczną” – napisano w komunikacie, podkreślając, że ta ogranicza możliwości konsolidacji fiskalnej.

Reklama Reklama

To właśnie „niesprzyjające otoczenie polityczne do wdrażania dodatkowych reform fiskalnych” było jedną z przesłanek – poza szybko rosnącym poziomem wydatków publicznych w kraju, wysokimi deficytami i dynamicznym wzrostem długu publicznego w relacji do PKB – do obniżenia przez Fitch perspektywy ratingu Polski do negatywnej we wrześniu 2025 r.

Fitch: „polski SAFE” byłby ryzykowny

W swoim wtorkowym komunikacie agencja Fitch zauważyła, że rząd zobowiązał się do kontynuowania pożyczki SAFE mimo weta, poprzez uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy i przekazania środków za pośrednictwem istniejącego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach programu Zbrojna Polska. „Jednak weto prawdopodobnie oznacza, że zakres kwalifikowanych wydatków będzie węższy niż w pierwotnym planie rządu” – zauważa Fitch.

Agencja ocenia, że uczestnictwo w programie SAFE mogłoby pomóc złagodzić presję związaną z obsługą długu poprzez obniżenie krańcowych kosztów pożyczek i wydłużenie terminów zapadalności. „Warunki pożyczki są korzystne pod względem terminów i kosztów w porównaniu z finansowaniem rynkowym, zwłaszcza w obecnych warunkach zmiennego rynku” – napisano.