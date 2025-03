Jak przedłużyć złoty wiek, czyli co dalej z polską konwergencją?

– Z tej renty zapóźnienia [względem UE – red.] będziemy korzystać, bo w obliczu niedoborów pracowników mobilizacja do wprowadzania rozwiązań podnoszących produktywność będzie silna – komentuje Borowski.

– Mój przekaz brzmi: skończmy świętowanie ostatnich 20 lat i spróbujmy zauważyć problemy na horyzoncie – zauważa Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK. – Mamy 10–15 lat na zmianę modelu wzrostu w Polsce, potem dostępność pracowników dramatycznie się pogorszy. Teraz jest naprawdę czas na organiczny polski wzrost, którego nie da się zrobić bez inwestycji własnych, krajowych – wskazuje.

Benecki szanse Polski widzi też m.in. w dużej liczbie wysokiej jakości pracowników, zdeterminowanych do pracy i dobrze wykształconych. – Na przykład mamy bardzo duży zasób programistów, 300–400 tys. osób w Polsce vs. 600 tys. w Dolinie Krzemowej – zauważa. Zwraca też uwagę na konieczność skalowania działalności. – Mamy nadreprezentację sektora małych i średnich firm, a „niedoreprezentację” dużych firm. Duże firmy mają środki na badania i innowacje, tam jest też zwykle większa wydajność – wskazuje. Eksperci podkreślają też „zwinność” polskiego biznesu. – Polskie firmy potrafią szybko reagować na konieczność zmian, wielokrotnie to udowodniły – dodaje.

Kiedy dogonimy Niemców?

Mimo wyzwań na horyzoncie Borowski jest optymistyczny, jeśli chodzi o dalsze losy polskiej konwergencji. – W naszych długookresowych symulacjach zakładamy, że w 2032 roku Polska dogoni Hiszpanię pod względem PKB per capita liczonego według parytetu siły nabywczej. Sądzę, że tempo wzrostu PKB, na poziomie nieco poniżej 3 proc. w dłuższej perspektywie, da się utrzymać. Pozwoli ono dalej doganiać Zachód – mówi.

Wspomniane już wcześniej symulacje MFW zakładają, że Hiszpanów prześcigniemy (według tamtej metodologii, nieco odmiennej niż Eurostatu) nawet już w 2027 r. Na podstawie szacunków MFW swoją symulację przeprowadził pod koniec 2024 r. Warsaw Enterprise Institute. Wynikało z niej, że Polska może osiągnąć średni poziom UE w okolicach 2034 roku, a Niemiec około 2036 roku. „Oczywiście, są to jedynie przybliżenia. Pokazują natomiast, że marzenie kilku pokoleń Polaków, by kiedyś żyć w równie dostatnim kraju co »Zachód«, może się ziścić jeszcze w perspektywie kilkunastu lat” – pisze WEI w raporcie.