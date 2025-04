Co dzieje się w sektorze usług w Polsce? Pierwsza taka publikacja GUS

Co wynika z tych danych?

Dane o dynamice produkcji usług są potwierdzeniem tego, że generalna sytuacja sektora usługowego w Polsce jest lepsza niż m.in. przemysłu. Wskazują na to nie tylko dane w krótszym horyzoncie (w styczniu br., po odsezonowaniu, produkcja przemysłowa urosła o 0,3 proc. r./r., zaś produkcja usług o 7,6 proc.), ale też dłuższym. Względem średniej z 2021 r., produkcja usług była na koniec 2024 r. wyższa o ponad 21 proc., a produkcja sprzedana przemysłu „tylko” o 9 proc. (też po wyrównaniu sezonowym).

Również m.in. dane o spożyciu prywatnym w zestawieniu ze statystykami sprzedaży detalicznej towarów sugerują, że konsumpcja usług na przestrzeni ostatnich kwartałów zwykle rosła szybciej niż konsumpcja towarów. Co do zasady nie jest to zaskoczenie: prawidła ekonomii sugerują, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa powinno dochodzić do takiej tendencji. Stosunkowo wysoki popyt na usługi, niestanowiący silnej bariery dla przerzucania m.in. rosnących kosztów wynagrodzeń na ceny, jest wymieniany przez ekonomistów jako jeden z czynników sprzyjających dość wysokiej dynamice cen usług (6,4 proc. r./r. w marcu br.).