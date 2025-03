Wyzwania dla małego biznesu

Technologiczna szansa

Ale to wcale nie znaczy, że mniejsze firmy nie mają szans w konkurowaniu z większymi. Atutem mikroprzedsiębiorstw jest elastyczność i umiejętność szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. A te zmieniają się coraz szybciej.

Wsparciem dla małych firm są nowe technologie. Choć panuje powszechna opinia, że nowoczesne rozwiązania IT zarezerwowane są dla dużych koncernów, to w rzeczywistości największymi beneficjentami cyfrowej transformacji mogą być właśnie małe firmy. Rozwiązania IT, w tym bazujące na sztucznej inteligencji, coraz częściej oferowane są w elastycznym modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i konieczności posiadania zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Pomagają przedsiębiorcom zautomatyzować powtarzalne zadania i zoptymalizować procesy (spadek kosztów). Umożliwiają też analizę danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy mogą lepiej optymalizować kampanie marketingowe i trafiać ze swoją ofertą do klientów (wzrost przychodów). To z kolei ma pozytywny wpływ na marże.

Technologia stwarza też możliwość konkurowania z największymi i dotarcia do większej liczby klientów, również zagranicznych. Nic więc dziwnego, że rynek e-commerce systematycznie rośnie. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w styczniu 2025 r. rok do roku z 8,8 proc. do 9,1 proc. Według Euromonitora wartość e-handlu w naszym kraju wyniosła na koniec 2024 r. blisko 26 mld euro.

Demografia nie sprzyja

Postawienie na nowe technologie jest wręcz koniecznością, biorąc pod uwagę niekorzystne trendy demograficzne w całej Europie. W 2060 r. liczba ludności Polski wyniesie 32,9 mln – prognozuje GUS. W porównaniu z 2022 r. oznacza to spadek o 4,8 mln, czyli o niemal 13 proc. W 2022 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 70 w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 r. będzie ich już 105. To z kolei będzie przekładać się na coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników.

To zjawisko najmocniej dotknie małe firmy. Powód? Wynagrodzenia pracowników w mikrofirmach są najniższe. Jak podaje PIE, mediana zarobków dla pracujących w podmiotach zatrudniających co najwyżej dziewięć osób wynosiła w kwietniu 2024 r. jedynie 4242 zł brutto. Była o ponad 2 tys. zł niższa od mediany wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw oraz aż o 3,8 tys. zł od danych dla największych firm. Ta przepaść nie jest zjawiskiem jednorazowym. Widać ją również w dłuższym okresie. W latach 2019–2024 wartość średniego wynagrodzenia w mikrofirmach stanowiła tylko 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Partner Cyklu: