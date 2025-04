Polskie firmy przerażone planami Donalda Trumpa

Poziom optymizmu przedsiębiorców w Polsce spada wyjątkowo gwałtownie. O ile zaledwie trzy miesiące temu wynosił -1 i był najwyższy na świecie, to teraz spadł do aż -13 i jest najniższy spośród analizowanych 32 państw z całego świata – wynika z raportu „Global Business Optimism Insights” firmy Dun & Bradstreet, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Wynik ujemny oznacza przewagę pesymistów w badaniu.

Optymizm rośnie w Niemczech i Francji

Ogólny wynik dla świata to obecnie -1 i choć nadal jest na minusie, to poprawił się w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy wynosił -13.

– Poprawę nastrojów notuje się w krajach, w których w ostatnim czasie doszło do zmian politycznych. I w tym głównie upatruje się poprawy poziomu optymizmu. Uniemożliwienie przejęcia władzy przez skrajną prawicę w ostatnich wyborach parlamentarnych podniosło optymizm w Niemczech (+6 proc.), a we Francji, gdzie skazano Marine Le Pen na cztery lata pozbawienia wolności (za fikcyjne zatrudnianie asystentów w Parlamencie Europejskim; wyrok uniemożliwi jej start w wyborach prezydenckich – red.) poziom optymizmu wzrósł do +9 proc. – wyjaśnia Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet. – Niewielki wzrosty notuje się w Kanadzie po zmianie premiera i w Izraelu po dłuższym okresie zawieszenia broni.

W Polsce i Azji firmy pełne obaw

Na drugim biegunie jest Polska. Równie pesymistycznie jak nasi przedsiębiorcy, swoją przyszłość widzą jedynie firmy z Azji, dotknięte wysokimi cłami wprowadzonymi przez Donalda Trumpa.

Szczególnie widać to w Korei Południowej, gdzie poziom optymizmu sięgnął w badaniu za II kwartał -11 proc., i w Turcji z -5 proc. Powodem tych zmian jest niepewność i nieprzewidywalność w globalnym handlu, wysokie stopy procentowe i rosnący protekcjonizm państwowy w międzynarodowej wymianie handlowej.