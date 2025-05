Sprawozdawczość finansowa i zrównoważonego rozwoju

Zmiany w sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju były niezwykle istotne w roku 2024, dlatego kompletność i spójność informacji finansowej i niefinansowej w raportach rocznych 2024 będą absolutnie kluczowe w ocenie ich wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raporty zrównoważonego rozwoju 2024 były przygotowane po raz pierwszy pod jurysdykcją dyrektywy CSRD i standardów ESRS, co było dużym wyzwaniem dla emitentów ale też będzie dla jurorów Kapituły „The Best Annual Report”, ponieważ dobre praktyki w raportowaniu zrównoważonego rozwoju dopiero się kształtują. Dlatego bardzo jesteśmy ciekawi, czy spółki wybrały podejście taxonomy first, czy content first, mając na uwadze przyszłe tagowanie tego dokumentu (o ile oczywiście Omnibus tego nie zmieni)?

Jubileuszowa edycja „The Best Annual Report” będzie podsumowaniem sprawozdawczości finansowej i niefinansowej na przestrzeni 20 lat. Przyjrzymy się bardzo szczegółowo raportowaniu laureatów nagród specjalnych „The Best of The Best”, aby wskazać najlepsze przedsiębiorstwo i najlepszą instytucję finansową.

W przygotowaniu raportu rocznego biorą udział różne komórki po stronie emitenta, czyli dobry raport jest efektem pracy zespołowej. Niemały wpływ na ostateczny jego kształt mają również firmy audytorskie. Dlatego postaramy się przygotować dane statystyczne dotyczące laureatów oraz ich audytorów.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report” jak co roku będzie oceniała: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zrównoważonego rozwoju i sprawozdanie o wynagrodzeniach. Warto pamiętać, że inwestorzy oceniają przeszłość w sprawozdaniach finansowych, ale kupują przyszłość w sprawozdaniach z działalności. Dlatego warto podnosić jakość raportów rocznych, które są najbardziej kompleksowym źródłem informacji o spółce. Serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu „The Best Annual Report”.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” jest patronem medialnym konkursu.