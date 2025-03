ESRS S3 – Dotknięte społeczności – w praktyce

Dobre relacje i dialog, a przede wszystkim szersze zaangażowanie (dotkniętych) społeczności na różnych etapach procesu należytej staranności dotyczącej praw człowieka przedsiębiorstwa wywierającego na nie wpływ mogą wydawać się mało wymierne i wręcz trudne do skwantyfikowania. Jednak gdy są one prowadzone właściwie, mogą decydować o różnicy między udaną działalnością biznesową, która buduje długoterminową wartość oraz zwiększa odporność i zdolność przedsiębiorstwa i społeczeństwa do radzenia sobie i dostosowywania się do złożonych zmian środowiskowych i społecznych, a nieudaną inwestycją, skutkującą stratami rzędu milionów złotych.