Produkcja przemysłowa rozczarowała. "Po wystrzale prawie nie został ślad"

Na wysokich stopach NBP banki zarabiają krocie. Czy to w porządku?

Choć nie wszystkim musi się to podobać, restrykcyjna polityka pieniężna co do zasady powoduje, że kredytobiorcy mocno tracą, a kredytodawcy dużo zyskują. Ale w Polsce można wskazać dodatkowy czynnik, który powoduje, że zyski banków są obecnie ponadprzeciętne.