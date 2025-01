"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7% (przy wzroście cen usług - o 6,6% i towarów - o 4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług - o 0,1% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,6%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,2%), transportu (o 0,6%), restauracji i hoteli (o 0,3%) oraz zdrowia (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc., 0,05 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,3%), obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc., 0,03 pkt proc. i 0,02 pkt proc.