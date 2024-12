Bez oznak ożywienia w europejskim przemyśle

Wstępne odczyty indeksu PMI za grudzień dla przemysłu Niemiec, Francji i całej strefy euro nie pozostawiają złudzeń: nie widać żadnych oznak ożywienia. Najgorzej wygląda wynik Francji: 41,9 pkt. To mniej od prognoz i najmniej od pierwszych miesięcy pandemii. Przypomnijmy, że w przypadku PMI neutralny poziom to 50 pkt – niższy odczyt wskazuje na regres w sektorze, wyższy – poprawę.

Francuski koszmar

We francuskim sektorze przetwórczym – według deklaracji ankietowanych menedżerów – gorzej nie było od ponad 4,5 roku (55 miesięcy). Sytuacja nie tylko się pogarsza, ale robi to w coraz szybszym tempie. Spada poziom zamówień zarówno z rynku krajowego, jak i z zagranicy. To prowadzi do zauważalnego spadku zatrudnienia. – Słabe warunki gospodarcze m.in. w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym oraz zmniejszony popyt z innych krajów Europy negatywnie wpływają na sprzedaż – komentuje dr Tariq Kamal Chaudhry, ekonomista Hamburg Commercial Bank.

Bardzo ważną przyczyną są problemy polityczne we Francji. – Niestabilność polityczna – brak rządu i zatwierdzonego budżetu na 2025 r. – prawdopodobnie będzie się utrzymywać w przyszłym roku – komentuje Chaudhry. Nie pokłada też nadziei w „pośpiesznym i słabo zorganizowanym” mianowaniu na premiera Francois Bayrou. – On nie ma poparcia ani lewicy, ani prawicy. To sugeruje, że może spotkać go ten sam los co Barniera. Wydaje się, że niestabilność polityczna nie zniknie w najbliższym czasie – komentuje ekonomista.

Problemy ma także francuski sektor usługowy, który – z wyjątkiem ożywienia przy okazji igrzysk olimpijskich w sierpniu – też nie wykazuje oznak poprawy. Grudniowy wstępny odczyt 48,2 pkt był wprawdzie lepszy od prognoz i od wyniku za listopad, niemniej to już czwarty wynik z rzędu poniżej neutralnych 50 pkt. – Sektor usług pozostaje w zawieszeniu. Szczególnie alarmujące, choć nie zaskakujące, są pierwsze zwolnienia francuskich dostawców usług od prawie czterech lat – komentuje Tariq Kamal Chaudhry. Także ankietowane firmy usługowe wskazują na niepewność polityczną jako czynnik najmocniej utrudniający prowadzenie działalności.