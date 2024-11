NBP ma nową projekcję inflacji i PKB. „Jesteśmy nieco bardziej pesymistyczni"

- Jesteśmy nieco bardziej pesymistyczni niż w lipcu – nie ukrywał podczas konferencji prasowej Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. - Mamy gorsze perspektywy dla naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec. Większość instytucji obniża w ostatnim czasie prognozy dla nich, my też. To główny czynnik powodujący, że ścieżka aktywności w gospodarce jest nieco bardziej pesymistyczna. Mamy też słabe bieżące dane. Mimo relatywnie wysokiego wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, mamy dość niski wzrost konsumpcji, przede wszystkim sprzedaży detalicznej. W trzecim kwartale obniżyła się ona o 1,5 proc. rok do roku, co było zaskoczeniem – dodawał.

Mimo tych rewizji w dół, wciąż NBP spodziewa się, że w 2025 r. wzrost gospodarczy przyspieszy, co będzie związane m.in. z silniejszym napływem środków unijnych (z nowej perspektywy Funduszu Spójności oraz z KPO)

- Skala ożywienia z jednej strony cieszy, z drugiej jest na tyle niewielka, że w całym horyzoncie projekcji będziemy mieli do czynienia z ujemną luką popytową. Wzrost gospodarczy będzie więc działał w kierunku obniżania się inflacji, szczególnie bazowej – mówił Kotłowski.