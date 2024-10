GUS: inflacja w październiku jeszcze w górę. Odczyt zgodny z konsensusem

Odczyt 5 proc. to najwyższy poziom inflacji w tym roku. Poprzednio wyższą roczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych mieliśmy w grudniu 2023 r. (6,2 proc.). To też oczywiście więcej, acz tylko symbolicznie, niż we wrześniu (4,9 proc.).

Dane podane przez GUS są zgodne z konsensusem prognoz ekonomistów, który według ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyniósł właśnie 5 proc. rok do roku (mediana i średnia prognoz). Miesiąc do miesiąca (czyli w porównaniu z wrześniem), inflacja w Polsce wyniosła w październiku 0,3 proc.

PAP Biznes

Co zdrożało najmocniej w październiku

Czwartkowe dane to tzw. szybki szacunek, który może być jeszcze lekko zrewidowany w połowie listopada. Wówczas też GUS poda więcej szczegółów, na razie wiadomo tylko tyle, że żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 4,9 proc. rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, a nośniki energii o 11,5 proc. rdr i 0,3 proc. mdm. Paliwa kosztowały dokładnie tyle samo co przed rokiem, ale jednocześnie były tańsze niż miesiąc temu o 2,2 proc.