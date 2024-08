- Na koniec roku wskaźnik CPI osiągnie około 5,3 proc. w skali roku, ale najprawdopodobniej pierwsze miesiące 2025 r. upływać będą jeszcze nadal pod znakiem pięcia się wskaźnika CPI w górę. Inflacyjny szczyt przypadnie, wg aktualnych prognoz, na luty 2025 r. i dopiero wtedy inflacja zacznie się obniżać – prognozuje Monika Kurtek. Ceny żywności spadły o 0,5% m/m z uwagi na sezonowe spadki cen warzyw (-5,5% m/m) i owoców (-0,9%). Jednocześnie dzisiejszy odczyt potwierdza, że proces stopniowego przekładania wyższej stawki VAT na ceny żywności w największych dyskontach zakończył się. Najbliższe miesiące przyniosą stopniowe odbicie cen żywności z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w kraju, które ograniczą podaż tych produktów i wytworzą presję na wzrost ich cen.

Analitycy Banku Pekao dodają, że choć ceny paliw pozostają stabilne w ujęciu miesięcznym, to napięcia na Bliskim Wschodzie to potencjalny pretekst do odbicia cen ropy, a tym samym wyższe ceny detaliczne paliw. W komentarzu napisali: „Według naszych szacunków inflacja bazowa wzrosła do 3,7 proc. po części za sprawą podwyżek cen za wodę (+3,1 proc. m/m w lipcu) i usługi kanalizacyjne (1,7 proc.). W najbliższym czasie będą one nadal generować presję na wzrost inflacji bazowej z uwagi na zdecentralizowany proces wprowadzania taryf. Miara bazowa inflacji utrzyma się w płaskim trendzie".

- Do końca roku nie ma już raczej większych szans na zejście inflacji do przedziału celu inflacyjnego NBP, a wręcz będziemy się ocierać o wzrosty cen na poziomie 5 proc. Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane o zaskakująco wysokim wzroście PKB, wizja obniżek stóp procentowych definitywnie odsunęła się – uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.