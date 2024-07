Słabną perspektywy dla polskiej gospodarki. CABP obniża prognozy

Sam boom inwestycyjny może zaś być pokłosiem przyspieszenia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy 2014–2020, oraz z KPO. Na tyle szybkiego, że nawet przy wysokim prawdopodobieństwie opóźnień w realizacji projektów unijnych inwestycje publiczne powinny przeżywać jeden z lepszych okresów. Inna sprawa, że gdyby nie te opóźnienia, to dynamika nakładów brutto na środki trwałe w przyszłym roku mogłaby być jeszcze większa. Wedle prognoz CABP wyniesie 9,1 proc.

Naszej gospodarce na pewno nie pomoże też procedura nadmiernego deficytu, którą Komisja Europejska nałożyła na nas w minionym piątek. Polska będzie musiała podjąć wysiłek dostosowań fiskalnych – typu wzrost obciążeń podatkowych czy ograniczenie wzrostu transferów społecznych. Co prawda trudno obecnie szacować, jak dokładnie wpłynie to np. na konsumpcję, ale zapewne nie będzie to wpływ pozytywny.

Stagnacja w Europie

A jak z perspektywy polskiej gospodarki widzą to inni ekonomiści? – Ożywienie postępuje, ale widzimy ryzyko słabszego wzrostu niż nasza prognoza zakładająca 3 proc. na 2024 r. – komentuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK. – Dwa najważniejsze powody: Europa wraca do stagnacji, po paru lepszych miesiącach, kiedy miękkie indeksy sygnalizowały ożywienie – uzasadnia.

– Od kilku kwartałów niezmiennie prognozujemy, że wzrost PKB wyniesie w tym roku średnio 3 proc., a w kolejnym 3,5 proc. – mówi Marcin Luziński, ekonomista Santander BP. Zakładaliśmy, że po ożywieniu na przełomie 2023 i 2024 r. wzrost gospodarczy zacznie się stabilizować w okolicy 3 proc., nim do głosu dojdą nakłady inwestycyjne związane z odblokowaniem środków unijnych – dodaje.