Prezes NBP definitywnie zamknął drzwi do obniżki stóp procentowych

W tej sytuacji, argumentował prezes NBP, RPP musi utrzymywać wysokie realne stopy procentowe, co działa dezinflacyjnie. Spadkowi inflacji sprzyja też aprecjacja złotego, którą z kolei powodować może utrzymywanie w Polsce niezmienionych stóp procentowych w czasie, gdy w innych krajach będą one obniżane. - Mówię to bez satysfakcji. Wolałbym, żeby stopy były niskie i sprzyjały rozwojowi gospodarczemu – deklarował prezes Glapiński, ale podkreślał, że RPP musi dążyć do utrwalenia się inflacji w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.

Kiedy możliwa będzie obniżka stóp procentowych?

Prezes Glapiński powiedział, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych w RPP będzie się mogła rozpocząć wtedy, gdy inflacja ustabilizuje się w przedziale odchyleń od celu NBP albo gdy prognozy analityków banku centralnego będą pokazywały, że wydarzy się to w perspektywie kilku miesięcy. Kiedy te warunki mogą być spełnione? – Oceniam, że na początku 2025 r. Ale czy to od razu poskutkuje obniżką stóp procentowych, nie wiem – mówił szef banku centralnego.

Wydźwięk piątkowej konferencji prezesa NBP jest zgodny z oczekiwaniami większości ekonomistów, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian co najmniej do końca tego roku. Część z nich sądzi, że nawet w 2025 r. – w warunkach wyraźnego ożywienia wzrostu gospodarczego – RPP nie będzie miała przestrzeni do poluzowania polityki pieniężnej.