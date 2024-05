Z rządu odeszli politycy, którzy planują start w wyborach do Parlamentu Europejskiego: minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister aktywów państwowych Borys Budka.

"Jak od dłuższego czasu informowaliśmy dochodzi do zmian w rządzie. […] Te pierwsze miesiące to były miesiące rozbijania muru. I dziś przychodzi czas porządkowania. I to jest jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się na te zmiany" - powiedział Tusk, dziękując za dotychczasowa pracę odchodzącym ministrom.

Przedstawiając nowych szefów resortów, powiedział: "W rządzie powinno pracować możliwie dużo ludzi, którzy nie są dedykowani wyłącznie polityce, ale których dorobek, także aspiracje, wykształcenie, dotychczasowa aktywność będzie sprzyjała bez wątpienia".

Uroczystość wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim - jak podała Kancelaria Prezydenta - ma odbyć się w poniedziałek.

Wybory do Europarlamentu odbędą się w krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca, w Polsce - w niedzielę, 9 czerwca.