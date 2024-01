Grudniowe nadrabianie zaległości nadało ożywieniu rumieńców

Inwestycyjna mobilizacja

Zaskakująco dobre wyniki odnotowały w grudniu firmy budowlane – szczególnie że one także borykały się z mniejszą liczbą dni roboczych. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła realnie o 14 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r., po zwyżce o 3,9 proc. w listopadzie. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści średnio szacowali, że wzrost aktywności w budownictwie przyspieszył tylko minimalnie, do 4 proc.

Ożywienie dotyczyło zarówno firm zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak i firm zajmujących się wznoszeniem budynków. Produkcja budowlana w tym pierwszym dziale wzrosła w grudniu o 19,2 proc. rok do roku po 5,3 proc. w listopadzie, a w drugim o 13,4 proc. rok do roku po 10,7 proc. miesiąc wcześniej.

Duży ruch na budowach pod koniec roku to skutek dopinania inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE na lata 2014–2020, które było trzeba wykorzystać do końca 2023 r. Większość ekonomistów uważa, że przejście do inwestycji finansowanych z nowego budżetu UE będzie tym razem dość płynne, co podtrzyma wzrost produkcji budowlanej w 2024 r. Do tego widoczne jest przyspieszenie produkcji w przypadku wznoszenia budynków.