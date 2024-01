Panel ekonomistów: Kosztowna dyskryminacja kobiet

Uczestników panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” spytaliśmy o to, jakie są przyczyny luki płacowej w Polsce. To, że skorygowana luka płacowa, określana też niekiedy mianem „niewyjaśnionej luki” (niewyjaśnionej przez obiektywnie czynniki, takie jak poziom wykształcenia), jest wyraźnie wyższa od surowej, zdaje się jednoznacznie wskazywać na to, że kobiety są w Polsce dyskryminowane. I rzeczywiście, 70 proc. uczestników naszej sondy zgodziło się z tezą, że „luka płacowa ze względu na płeć w Polsce w istotnym stopniu wynika z dyskryminacji kobiet na rynku pracy”.

To oczywiście nie oznacza, że jest to jedyne wyjaśnienie. – Badania wskazują, że luka płacowa pojawia się (lub rośnie) przede wszystkim w okresie macierzyństwa – pojawienie się dzieci najczęściej oznacza przerwę zawodową kobiet, rzadko mężczyzn. Dyskryminacja ma miejsce, ale do luki płacowej przyczynia się także – w dużym stopniu – nierówny podział pracy domowej i opiekuńczej partnerów – tłumaczy dr hab. Iga Magda, profesor SGH, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych. Z tego względu ekonomiści nie wierzą na ogół, aby rynek sam przez się – np. w wyniku konkurencji o pracowników – był w stanie istotnie lukę płacową zmniejszyć.

Inne wyjaśnienia luki płacowej, które trudno uznać za przejaw dyskryminacji, to mniejsza skłonność kobiet do podejmowania ryzyka i ich mniejsza determinacja w zabieganiu o podwyżki i awans.

