"Patrząc na obecne kursy walutowe będzie to grubo ponad 20 mld zł" - powiedział pytany o wynik NBP w 2023 roku. We wrześniu, gdy powstawał budżet autorstwa rządu PiS, NBP zaplanował przekazać do budżetu 6 mld zł. „Jeśli Glapiński już wtedy wiedział, że NBP będzie miał stratę a nie zysk, to możemy mówić o poświadczeniu nieprawdy przez urzędnika państwowego” - dodał Kotecki.

Strata Narodowego Banku Polskiego (NBP) za rok 2023 może wynieść 20 miliardów złotych — informował niedawno Business Insider Polska, powołując się na nieoficjalne informacje. Jak informował portal jest to wstępny szacunek oparty na danych na koniec października. Ostateczna kwota może być inna - zaznaczono.

Ludwik Kotecki odniósł się również do spekulacji o tym, czy Adam Glapiński może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

„Najlepszym rozwiązaniem byłoby otwarcie drzwi NBP przez Adama Glapińskiego i aby sam wyjaśnił wszystkie zarzuty jakie są mu publicznie stawiane. Jeśli tak się nie stanie, to chyba rzeczywiście, jedynym wyjściem będzie zrobienie tego przez organy władzy wykonawczej, jakim jest między innymi prokuratura lub władzy ustawodawczej, czyli sejmową komisję odpowiedzialności konstytucyjnej” - mówił Ludwik Kotecki o wizji postawienia Adama Glapińskiego, prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.