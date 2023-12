W Polsce trzeba przywrócić wiarygodność ekonomiczną

Stagflacja na horyzoncie

Prognozy dla deficytu finansów publicznych to odpowiednio 5,4 proc. PKB w tym roku, 4,9 proc. w 2024 r. oraz 4 proc. w 2025 r. Oznaczać to będzie także narastanie długu sektora finansów publiczny (liczonego według metodologii UE) do 53,3 proc. PKB w 2024 oraz 54,6 proc. PKB w 2025 r.

Jako główne zagrożenie dla tempa rozwoju w kolejnych latach raport EKF uznaje utrwalenie się wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych hamujących wzrost PKB czy realizację scenariusza stagflacji. Ale równie istotnym zagrożeniem jest niewystarczający poziom inwestycji, eskalacja konfliktu w Ukrainie czy niespójne policy mix, czyli relatywnie ekspansywna polityka fiskalna i brak jasnego kierunku polityki pieniężnej.

Naprawa finansów

W obliczu tych zagrożeń eksperci EKF przygotowali też swoje rekomendacje, które mogą usprawnić funkcjonowanie gospodarki. To m.in. wdrożenie skutecznej polityki antyinflacyjnej, pobudzanie inwestycji i innowacji, przyspieszenie transformacji energetycznej czy wsparcie zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa. Na pierwszym miejscu wśród postulatów znalazła się jednak konsolidacja finansów publicznych oraz zwiększenie ich przejrzystości.

– Stan finansów publicznych jest poważny, ale nie krytyczny, za to system finansów publicznych jest w stanie krytycznym – podkreślał Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, współautor analizy „Naprawa finansów publicznych”, przedstawionej na konferencji.

Jak wyjaśniał, o poważnym stanie finansów państwa świadczy chociażby fakt, że w tym roku Polska będzie miała drugi najwyższych deficyt wśród państw UE i trzecią najwyższą rentowność obligacji. Na 2024 r. przewidywane są wysokie potrzeby pożyczkowe państwa, co przy nasyconym obligacjami rynku krajowym może być problemem, a w perspektywie do 2027 r. grozi nam wzrost zadłużenia nawet do 67 proc. PKB

– Wiosną otrzymamy procedurę nadmiernego deficytu – wyliczał Kotecki. – Ale to nie jest koniec świata, najpilniejszej naprawy wymaga system finansów publicznych – podkreślał.