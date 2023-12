RPP wróci do obniżek stóp procentowych najwcześniej w II połowie 2024 r.

To uzasadniać miało dwie z rzędu obniżki stóp procentowych, łącznie o 1 pkt proc. Koncentracja na inflacji, której powrót do celu NBP (2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę) pozostaje odległy, poskutkowała stabilizacją stóp w listopadzie i grudniu.

Na konferencji po ostatnim posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński mówił, że kolejne decyzje tego gremium będą uzależnione od napływających danych, co teoretycznie oznacza, że łagodzenie polityki pieniężnej może zostać wznowione w każdej chwili. Glapiński podkreślał jednak, że ścieżka inflacji jest mocno niepewna ze względu na zmianę rządu, którego decyzje będą miały wpływ na ceny administrowane i politykę fiskalną. Ta niepewność powinna zmaleć w pierwszych miesiącach 2024 r., co hipotetycznie mogłoby otworzyć drogę do obniżki stóp procentowych w marcu lub w kwietniu. RPP będzie wtedy dysponowała nową projekcją inflacji Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, która może już uwzględniać niektóre istotne dla dynamiki cen decyzje nowego rządu. Dodatkowym argumentem na rzecz obniżki stóp będzie to, że inflacja na przełomie I i II kwartału wyraźnie zmaleje dzięki wysokiej bazie odniesienia. W zależności od tego, w jakim zakresie rząd Donalda Tuska utrzyma tarczę antyinflacyjną, inflacja może znaleźć się w okolicy 3–4 proc. Będzie to wprawdzie zjawisko przejściowe, ale poluzowanie polityki pieniężnej w takich okolicznościach byłoby spójne z uzasadnieniem obniżek stóp we wrześniu i październiku, które też były reakcją na bieżące dane, a nie na prognozy inflacji.