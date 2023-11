Provident: Na prezenty Polacy średnio wydadzą 747 zł plus 969 zł inne świąteczne wydatki

Co piąty z nas wybiera się w te święta do rodziny, a co dziesiąty zaprosi gości do siebie. Popularnością nie cieszą się natomiast urlopowe wyjazdy w czasie Gwiazdki, wybierane przez niecałe 3%. Większość Polaków, bo aż 58%, planuje kameralne święta w gronie domowników, podano.

Reklama

"Koszty Gwiazdki rosną, a wielu z Polaków przepytanych w ramach Barometru Providenta deklaruje, ze chce zorganizować skromne święta. Niemal połowa kupi wszystkie potrzebne na święta rzeczy, ale zamierza ograniczyć się do najtańszych produktów. Natomiast aż co piąty badany nie może pozwolić sobie na wszystkie podstawowe, tradycyjne wydatki związane ze świętami. Jednocześnie w stosunku rocznym wzrósł odsetek osób, które nie muszą liczyć się ze świątecznymi wydatkami. W ubiegłym roku niecałe 3% badanych nie ograniczało w ogóle kosztów podczas planowania świąt. W tym roku zadeklarowało tak 6,3%, jednak wciąż nie wróciliśmy do poziomu z 2021 r. czyli 10%" - powiedziała rzeczniczka Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Z badania wynika, że organizację świąt planujemy sfinansować przede wszystkim z bieżących dochodów - zadeklarowało tak 72,2% badanych. Do oszczędności sięgnąć zamierza niemal co czwarty respondent (24,1%). Natomiast 7,8% skorzysta także ze środków otrzymanych w ramach programów socjalnych.

Podobnie jak w ubiegłych latach, preferowanym prezentem do 200 zł są pieniądze lub bony na zakupy - wskazało tak 24% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki i perfumy (14,3%). Podium zamyka elektronika wskazana przez co dziesiątego, podano.

Według Providenta, 57,6% badanych deklaruje, że w tym roku oczekuje prezentu, przy czym 19,7% jest zdecydowanie przekonanych że znajdzie go pod choinką. Podarku najczęściej spodziewają się najmłodsi respondenci (niemal 70% wśród badanych w wieku 18-24 lata) oraz seniorzy (62,5% w grupie 55-64 lata oraz 61,1% w grupie 65+).