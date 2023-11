Budżetowe pułapki na nowy rząd

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Michał Dybuła, BNP Paribas Bank Polska: Rosną szanse na solidne ożywienie Dotychczasowe prognozy dla polskiej gospodarki na 2024 r., zakładające wzrost PKB o około 3 proc., zaczynają wyglądać na zbyt ostrożne – ocenia Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska.

Takich „złośliwych” wrzutek na koszt przyszłego rządu można wyliczyć więcej, mniejszego i większego kalibru. To choćby przedłużenie obowiązywania zerowego VAT na żywności w 2024 r. (odpowiedni projekt w poniedziałek wpłynął do Sejmu) czy propozycja kontynuacji wakacji kredytowych na przyszły rok (choć koszty tego rozwiązania ponoszą banki, a nie budżet państwa). To także autopoprawka do budżetu na 2024 r. z początku listopada wprowadzająca 2 mld zł dotacji dla mediów publicznych czy projekt przekazania PKP PLK co najmniej 1,3 mld zł obligacji Skarbu Państwa.

Nie wiadomo, czy ostatecznie wejdą one w życie, ponieważ politycy demokratycznej koalicji deklarują odrzucenie wszystkich projektów PiS i przygotowanie rozwiązań według własnych pomysłów. Niemniej łączne koszty pięciu powyższych propozycji PiS dla budżetu państwa (bez wakacji kredytowych) to ok. 41 mld zł w skali roku.

– To ogromne pieniądze, które przez nowy rząd mogłyby być spożytkowane w inny sposób – mówi Jankowiak. – Przykładowo utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to ok. 13 mld zł ubytków w dochodach, które można by przeznaczyć na sfinansowania podwyżek w sferze budżetowej.