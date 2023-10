Niepewna przyszłość PFR. Będą zmiany?

Czytaj więcej Analizy rynkowe Prywatne spółki średnio dały więcej zarobić niż państwowe Gdyby istniał indeks WIG-Skarb Państwa, to w okresie ostatnich ośmiu lat rządów wzrósłby zaledwie o 12 proc. W tym samym czasie WIG, czyli indeks szerokiego rynku, wzrósł o 31 proc. Spółki, w których Skarb Państwa ma decydujący głos, były więc w ostatnich latach raczej balastem dla polskiego rynku kapitałowego. Analitycy i zarządzający funduszami nie pozostawiają na tego typu firmach suchej nitki, zwracając uwagę np. na nieprawidłowości w zakresie ładu korporacyjnego. A na tym tracą przyszli emeryci.

Kontrola, konsolidacja...

– Jestem negatywnie nastawiony do efektów tej instytucji ze względu na jej upolitycznienie. Działa jako zbrojne, finansowe ramię rządu. Pozostaje pytanie operacyjne, co zrobić z programami, które były tu realizowane, ale to wymaga ich przeglądu – mówi Ryszard Petru, ekonomista, który wraca do Sejmu po starcie z list Trzeciej Drogi.

Jego zdaniem działania prorozwojowe państwa powinien nadal wspierać państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. – Podstawą do wszystkich działań będzie jednak konsolidacja całego sektora funduszy w ramach finansów publicznych. Nie widzę sensu istnienia na tak ogromną skalę różnego rodzaju funduszy pozabudżetowych – mówi Ryszard Petru. – Co do samego PFR, funduszu covidowego i całej grupy, trzeba będzie sprawdzić, na ile jej działania były zgodne z interesem państwa, czy nie służyły interesowi partyjnemu i wypchaniu wydatków państwa poza kontrolę parlamentu. Konieczne będzie też sprawdzenie emisji obligacji przez BGK, które zasilały fundusz covidowy, z którego rząd Morawieckiego finansował przeróżne działania, w znacznej mierze niezwiązane z walką ze skutkami pandemii.

– PFR z pewnością nie powinien być instytucją, która umożliwia premierowi wydawanie pieniędzy publicznych według uznania, z pominięciem kontroli parlamentu – uważa z kolei Jakub Karnowski, ekonomista i m.in. były członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jako cała grupa – jego zdaniem – PFR powinien zajmować się przyciąganiem kapitału zagranicznego do Polski. Powinien też promować polskie firmy za granicą. – Powinniśmy wspierać nasze przedsiębiorstwa, które inwestują nie tylko w UE, ale także na innych rynkach, w Stanach Zjednoczonych, ale też w Afryce – mówi Jakub Karnowski. – No i oczywiście Ukraina. Działania na rzecz tego, by polskie firmy mogły odbudowywać Ukrainę. To wielka przestrzeń dla Grupy PFR – dodaje.