FOR: Inflacja bez pudru 17,9 proc.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził właśnie, że we wrześniu ceny towarów i usług wzrosły 8,2 proc. w ujęciu rocznym. Zdaniem ekspertów FOR ten wynik nie daje powodów do optymizmu – inflacja wciąż jest ponadtrzykrotnie wyższa od celu. – A trzeba pamiętać, że rząd PiS przeznaczył w tym roku dziesiątki miliardów złotych na „mrożenie” cen. Gdyby nie te niezwykle kosztowne manipulacje, podjęte po to, by przypudrować inflację w roku wyborczym, ceny wciąż rosłyby w tempie dwucyfrowym – we wrześniu poziom cen podniósłby się aż o 17,9 proc. r./r. – oszacowali Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista FOR, i Zofia Kościk, młodszy analityk ekonomiczny FOR.