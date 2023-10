RPP obniżyła stopy. Czy będą kolejne cięcia?

„Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – argumentuje RPP.

RPP w cyklu łagodzenia

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała, że dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a także że NBP może podejmować interwencje na rynku walutowym. Pytanie, jakie będą kolejne decyzje?

– Naszym zdaniem RPP znajduje się w środku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, ale od tej chwili będzie on realizowany w takich właśnie standardowych, małych krokach – komentuje Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao. – W takich kategoriach naszym zdaniem należy postrzegać kolejne decyzje RPP – każde posiedzenie może być decyzyjne, ale nie wszystkie takie będą. Spodziewamy się, że stopa referencyjna NBP spadnie do 5,5 proc. na koniec tego roku i do 4 proc. na koniec przyszłego roku – szacuje zespół ekonomistów Pekao.

– Szybkie osłabienie złotego po wrześniowej decyzji RPP, gdy stopy zostały ścięte aż o 0,75 pkt proc., było zapewne ważnym argumentem, aby luzowanie polityki pieniężnej kontynuować już mniejszymi krokami, czyli obniżką o 0,25 pkt proc. – ocenia też Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Czy stopy procentowe jeszcze spadną?

– Dalsza reakcja zależy od tego, co powie prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji. Zakładamy, że prezes będzie prezentował ostrożniejsze podejście, aby nie spowodować ponownego osłabienia złotego. Zbytni optymizm dezinflacyjny może wzbudzić obawy o nadmierne obniżki stóp w kolejnych miesiącach, czym NBP będzie odstawał na tle innych banków centralnych, ale także oczekiwań rynków finansowych – analizuje Benecki.