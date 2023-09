Inflacja najniżej od niemal dwóch lat. Pomógł „cud na stacjach paliw”

Do spadku inflacji we wrześniu w stosunku do sierpnia w największym stopniu przyczyni się jednak „cud na stacjach paliw”. W sierpniu paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 1,9 proc. w stosunku do lipca, przez co roczny spadek ich cen wyhamował do 6,1 proc. z 15,5 proc. miesiąc wcześniej. – Ceny paliw na stacjach w Polsce znacząco obniżyły się we wrześniu i podążają w odmiennym kierunku od cen ropy naftowej czy cen paliw w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od dołka z sierpnia cena baryłki Brent wzrosła o 12 proc., natomiast w analogicznym okresie ceny paliw w Polsce spadły o blisko 6 proc. wobec wzrostów o ok. 2-3 proc. w Czechach czy na Węgrzech – pisali w cotygodniowym raporcie analitycy z Citi Handlowego.

Wojna z inflacją wciąż nie została wygrana

Ekonomiści przyznają jednak, że dezinflacja ma wciąż szeroki zakres. Jak przeciętnie oczekują, tzw. inflacja bazowa – nie obejmująca cen energii, paliw i żywności – zwolniła we wrześniu do 9 proc. rok do roku z 10 proc. w sierpniu. Tymczasem od szczytu w marcu do sierpnia inflacja bazowa zmalała tylko o 2,3 pkt proc., a maksymalny miesięczny spadek wynosił 0,7 pkt proc.

Mimo to, większość ekonomistów uważa, że wojna z inflacją wciąż nie została wygrana. W ankiecie makroekonomicznej NBP przeciętnie szacują, że nawet w 2025 r. tempo wzrostu cen będzie przewyższało cel inflacyjny tej instytucji (2,5 proc.), a nawet górną granicę pasma dopuszczalnych odchyleń od tego celu (3,5 proc.). Szybki spadek inflacji dobiegnie końca prawdopodobnie już w najbliższych miesiącach. Na koniec roku, jak przeciętnie oczekują ekonomiści, będzie ona w okolicy 6-7 proc., ale na takim poziomie utrzyma się też przez niemal cały 2024 r.

- Dezinflacja skupia się w kategoriach towarów, podczas gdy w usługach inflacja pozostaje uporczywa - wskazują ekonomiści z Banku Millennium. Szybki wzrost płac i odbicie popytu konsumpcyjnego pozwalają przypuszczać, że w 2024 r. presja na wzrost cen usług będzie wciąż silna. Jednocześnie większość prognostów zakłada, że rząd będzie musiał wycofać się z kosztownego mrożenia cen energii elektrycznej oraz podwyższyć VAT na żywność, obniżony w ramach tarczy antyinflacyjnej w lutym 2022 r.