Ekonomiści nie wierzą w powrót inflacji do celu NBP

Prognozy probabilistyczne wskazują też, że ekonomiści widzą zaledwie 20 proc. szans na to, że w 2025 r. inflacja znajdzie się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, i 10 proc. szans na to, że będzie niżej (poniżej 1,5 proc.). Dla porównania, w czerwcowej ankiecie prawdopodobieństwo takich scenariuszy oceniano na – odpowiednio – 22 i 12 proc.

W latach 2023-2027, jak przewidują dziś ekonomiści, inflacja w Polsce będzie wynosiła średnio 5,7 proc., zamiast 5,9 proc., jak sądzili w czerwcu. Rewizja tej prognozy to wyłącznie efekt niższych oczekiwań na ten i kolejny rok. Prognozy na lata 2025-2027 pozostały bez zmian: inflacja ma w tym okresie wynosić średnio 3,6 proc., czyli powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.

Wzrostu średnioterminowych oczekiwań inflacyjnych nie tłumaczą zmiany w ocenie perspektyw polskiej gospodarki. Ekonomiści przeciętnie przewidują, że w tym roku realny PKB Polski zwiększy się o 0,5 proc., a w kolejnych dwóch latach o 2,6 i 3,3 proc. W czerwcu oczekiwali większej zwyżki w tym roku, o 1 proc., ale ich prognozy na kolejne lata zmieniły się tylko minimalnie (z 2,7 i 3,4 proc.). W jeszcze dłuższym horyzoncie, w latach 2023-2027, tempo wzrostu aktywności w polskiej gospodarce w świetle wrześniowej ankiety będzie wynosiło 2,6 proc., zamiast 2,8 proc., jak wynikało z ankiety czerwcowej.

Wyraźnie zmalał natomiast oczekiwany poziom stóp procentowych. Obecnie, jak prognozują ekonomiści (to ścieżka centralna z prognoz probabilistycznych), stopa referencyjna NBP w 2024 r. będzie wynosiła średnio 5 proc., w porównaniu do 6 proc. dzisiaj i 6,75 proc. przed wrześniową obniżką, a w w 2025 r. spadnie do 4,2 proc. W czerwcowych prognozach za najbardziej prawdopodobny scenariusz uchodził spadek tej stopy do 5,8 proc. średnio w 2024 r. i 4,5 proc. średnio w 2025 r.