Internet dużo daje i odbiera

W Polsce z internetu korzysta już 29 mln obywateli, wśród studentów praktycznie wszyscy.

– Gdybyśmy chcieli zrobić rewolucję, powiedzmy młodym ludziom, że za chwilę nie będą mieli dostępu do internetu – mówił podczas debaty prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH. Wskazuje, że dostęp do informacji i możliwość wyrażania opinii oraz poszukiwania informacji jest w art. 19 deklaracji praw człowieka.

Uwaga na dezinformację i bezpieczeństwo w sieci

Paneliści za bardziej palący problem niż sam dostęp do internetu, który w Polsce już przeważnie jest, uważają – dezinformację i bezpieczeństwo świata cyfrowego. Od wybuchu wojny w Ukrainie ogromnie skoczyła liczba ataków na polską infrastrukturę krytyczną, a także – akcje dezinformacyjne. – Ważnym i trudnym zadaniem jest zadbanie, by to powszechne prawo do informacji nam nie zagrażało, przykładem jest ruch antyszczepionkowy – mówił prof. Wachowiak.

Zapotrzebowanie na internet rośnie i zmienia się z czasem, także obecni w studiu goście przyznawali, że podwyższają swoje wymagania.

– W aukcji 5G wpisaliśmy dobre parametry dostępu do sieci. Chcemy wymagać dobrych parametrów i rekomendować coraz lepsze – mówił Marcin Kubarek, dyrektor Centralnego Ośrodka Elektroniki. Dla operatorów oznacza to – potrzebę kolejnych inwestycji.

– Bez wątpienia Internet staje się tak podstawowym prawem człowieka, jak dostęp do bieżącej wody czy prądu. Jako operatorzy widzimy rosnące zapotrzebowanie, ale ono też wymaga rosnących inwestycji, to są wyzwania na następne lata – mówił Harion. Jego zdaniem, jest też kolejne nowe zapotrzebowanie – na nowe kompetencje pracowników. – Wszystko jest dziś oparte na algorytmach, więc AI też jest wykorzystywana do tworzenia algorytmów, dlatego warunkiem przeżycia jest, by rozumieć i dogadywać się z algorytmami – mówił Harion. Z tego powodu Play wspiera darmową szkołę kodowania Warszawa 42 i zachęca do rekrutacji.