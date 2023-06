Zwolennicy wyższych stóp procentowych nie składają broni

Tak jak w poprzednich miesiącach, a także w czerwcu, większość członków Rady postanowiła jednak utrzymać tę stopę na niezmienionym od września ub.r. poziomie 6,75 proc.

Reklama

Wyniki głosowania członków RPP na majowym posiedzeniu Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek. Wskazują, że prof. Joanna Tyrowicz złożyła i jako jedyna w tym 10-osobym gremium poparła wniosek o podwyżkę stopy referencyjnej NBP z 6,75 do 7,75 proc.

Na tym samym posiedzeniu złożony został również wniosek o podwyżkę głównej stopy NBP do 7 proc. Poparło go troje członków RPP powołanych do tego gremium przez Senat: Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk.

Konsekwentne propozycje podwyżki

Prof. Tyrowicz głosuje za podwyżką stopy referencyjnej NBP o 1 pkt proc. konsekwentnie od początku swojej kadencji, czyli od października 2022 r. Pierwsze posiedzenie Rady, w którym ekonomistka wzięła udział, było jednak akurat tym, na którym większość składu RPP postanowiła przerwać rozpoczęty w październiku 2021 r. cykl zacieśniania polityki pieniężnej.

Propozycja podwyższenia stopy referencyjnej NBP o 1 pkt proc. także w kolejnych miesiącach nie zyskała poparcia żadnego innego członka RPP. Sama prof. Tyrowicz popierała natomiast zwykle wnioski o mniejsze podwyżki: o 0,25 lub 0,5 pkt proc. Podobnie było w maju.