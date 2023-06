Jak podał w czwartek GUS, produkcja budowlano-montażowa w maju zmalała realnie (tzn. w cenach stałych) o 0,7 proc. rok do roku po zwyżce o 1,2 proc. w kwietniu. To wynik wyraźnie poniżej przeciętnych szacunków ekonomistów, które wskazywały na wzrost produkcji budowlanej w maju o 1,5 proc. rok do roku (według ankiety „Parkietu”).

Reklama

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja budowlana w maju była realnie na podobnym poziomie co przed rokiem, ale w stosunku do kwietnia obniżyła się o 1,1 proc., po minimalnej zwyżce miesiąc wcześniej.

Optymistycznym akcentem w czwartkowych danych jest dobra wciąż kondycja budownictwa infrastrukturalnego. Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wzrosła w maju o 9,1 proc. rok do roku po zwyżce o 4,8 proc. w kwietniu. Ekonomiści wiążą to na ogół z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. - Sytuację w budownictwie infrastrukturalnym kształtuje domykanie projektów finansowanych jeszcze ze „starego” budżetu UE. To najprawdopodobniej ta kategoria pozostanie głównym motorem napędowym budownictwa w tym roku – ocenia Piotr Popławski, ekonomista z ING BSK.

Wyraźnie wyhamował wzrost aktywności w zakresie robot budowlanych specjalistycznych, które obejmują m.in. przygotowanie gruntów pod budowę: wyniósł 0,9 proc. rok do roku po 7 proc. w kwietniu.