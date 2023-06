Byki wróciły do gry i mamy nowy szczyt hossy

Czerwiec na GPW należy do popytu. Choć miniony tydzień był krótszy o jedną sesję, to i tak udało się kontynuować zwyżki, i to przy całkiem przyzwoitych obrotach. Dobre nastroje panowały też na głównych rynkach zagranicznych.