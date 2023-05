Produkt krajowy brutto Polski zmalał w I kwartale realnie o 0,2 proc. rok do roku po zwyżce o 2,3 proc. w IV kwartale. To wprawdzie najsłabszy wynik od ponad dwóch lat, ale wyraźnie lepszy, niż szacowali ekonomiści. A w gospodarce już rozpoczyna się ożywienie, które za sprawą ekspansywnej polityki fiskalnej może się okazać bardziej dynamiczne, niż się dotąd wydawało. To unieważnia jeden z argumentów na rzecz obniżki stóp procentowych przed końcem roku.