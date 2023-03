Jak podał w środę GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w lutym o 18,4 proc. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści spodziewali się przeciętnie wyniku na poziomie 18,7 proc. Niepewność była jednak bardzo duża ze względu na to, że publikując lutowe dane GUS tradycyjnie aktualizuje skład CPI, aby odzwierciedlał strukturę wydatków statystycznego gospodarstwa domowego. Prognozując inflację w lutym, ekonomiści tego nowego składu siłą rzeczy nie znają. W tym roku efekty tej aktualizacji okazały się zaś sporą niespodzianką.

Korzystając jeszcze z ubiegłorocznego składu CPI statystycy wstępnie oszacowali, że w styczniu inflacja wyniosła 17,2 proc. rok do roku. Publikując dane za luty tradycyjnie przeliczyli styczniowy wynik, korzystając już z aktualnego składu CPI. Okazało się, że tak liczona inflacja wyniosła w styczniu 16,6 proc. rok do roku.

Aktualizacja składu CPI zwykle powoduje rewizje styczniowej inflacji w dół, ale o 0,1-0,2 pkt proc., maksymalnie zaś o 0,3 pkt proc. Co więcej, w 2022 r. akurat zmiana koszyka podbiła styczniową inflację o 0,2 pkt proc. Był to pierwszy taki przypadek od co najmniej 2004 r. Ekonomiści w większości zakładali, że tak samo będzie w 2023 r. Zwykle oceniali, że inflacja liczona na podstawie nowego koszyka będzie o 0,2-0,4 pkt proc. wyższa niż liczona na podstawie starego koszyka CPI. Okazało się jednak, że była o 0,6 pkt proc. niższa.

Lutowa niespodzianka nie zmienia przekonania większości ekonomistów, że począwszy od marca inflacja ruszy ostro w dół, a pod koniec roku znajdzie się w okolicy 10 proc. lub nawet niżej.