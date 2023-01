Dzisiaj w USA obchodzony jest Dzień Martina Lutera Kinga i rynki finansowe nie pracują. To powoduje, że aktywność na rynkach może być dzisiaj niższa. Czy to pomoże dolarowi, który w poniedziałek rano odbija na szerokim rynku? Niewykluczone, chociaż na ile zrobi się z tego dłuższy ruch, to pokażą dopiero kolejne dni.