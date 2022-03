Złoty osłabia się systematycznie od połowy lutego, gdy zaczęło rosnąć ryzyko zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Od czwartku, gdy wojna stała się faktem, deprecjacja polskiej waluty przyspieszyła. We wtorek kurs euro podskoczył do niemal 4,81 zł, podczas gdy w poniedziałek oscylował wokół 4,70 zł, a tydzień wcześniej niespełna 4,55 zł.

Już w poniedziałek analitycy z Banku Millennium pisali, że jeśli kurs euro sforsuje poziom 4,72 zł, to będzie miał otwartą drogę do ataku poziomu 4,78, a następnie 4,83 oraz 4,92. We wtorek po południu kurs zatrzymał się przed drugim z tych poziomów oporu.

Złoty nie jest odosobniony. We wtorek równie mocno na wartości traci forint węgierski, nieco mniej zaś korona czeska. To sugeruje, że główną przyczyną przeceny wszystkich walut Europy Środkowo-Wschodniej jest globalny odwrót od ryzykownych aktywów, którego przejawem jest umocnienie dolara. Kurs euro w dolarach we wtorek po południu malał o około 0,5 proc. w stosunku do poniedziałku i wynosił niespełna 1,12. Kurs euro w dolarach rósł we wtorek o ponad 2,3 proc. i przekroczył 4,31 zł. To najwyższy poziom od pierwszych lat bieżącego stulecia.

Początkowo reakcja #PLN była spokojna, ale teraz zaczyna wkradać się panika

Globalny kapitał wycofuje się z regionu "na wszelki wypadek"

Nie uważam, że #RPP wiele może z tym zrobić, powinna "na spokojnie" podnieść w marcu stopy o kolejne 50bps pic.twitter.com/Z2dEwxjkpE — Przemysław Kwiecień (@PrzemekSNR) March 1, 2022

Lokalną przyczyną osłabienia złotego może być zmiana oczekiwań inwestorów co do kształtu polityki pieniężnej. Notowania kontraktów terminowych na trzymiesięczny WIBOR sugerują, że jeszcze w poniedziałek uczestnicy rynku finansowego spodziewali się zwyżki tej stawki w ciągu pół roku do 5 proc. (co implikowałoby wzrost stopy referencyjnej NBP do około 4,75 proc.), we wtorek już do 4,75 proc.

Część analityków – m.in. Wojciech Stępień z BNP Paribas - uważa, że Narodowy Bank Polski powinien przystąpić do obrony złotego, choćby werbalnej. Dopiero gdy to nie zadziała, potrzebne mogą być interwencje NBP na rynku walutowym. Za takimi opiniami stoją obawy, że deprecjacja złotego przyczyni się do wzrostu inflacji, która już w styczniu przekroczyła 9 proc. rok do roku, a którą podbijał będzie w najbliższym czasie wzrost cen surowców energetycznych i rolnych.

Potrzebna jest interwencja NBP w celu powstrzymania oslabienia zlotego.



Najlepiej sugestia, ze srodki UE beda wymieniane bezposrednio na rynku. Do tego potrzebny jest tez mocny sygnal, ze porozumienie z UE ws. funduszy jest blisko. — Wojtek Stepien (@wstepien_) March 1, 2022

Jednocześnie nie jest jasne, czy RPP powinna przyspieszyć zaostrzanie polityki pieniężnej, aby zahamować przecenę złotego. Wojna na Ukrainie i sankcje nałożone przez społeczność międzynarodową na Rosję prowadzą do wzrostu cen surowców, które podbijają inflację, ale ich skutkiem będzie też spowolnienie gospodarcze.