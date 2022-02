Po styczniu 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 58,7 mld zł i były wyższe o 18,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podało Ministerstwo Finansów.

Dochody podatkowe zwiększyły się rok do roku o 16,8 mld zł, z czego te z podatku VAT aż o 9,4 mld zł (40,5 proc. rok do roku). Tak wysoka dynamika to po części efekt i niskiej bazy ze stycznia 2021 r. (gdy obowiązywały obostrzenia pandemiczne), i po części wysokiej inflacji w Polsce. Bardzo mocno wzrosły też dochody z PIT - 53,1 proc. (tj. 3,7 mld zł), z CIT - o 51,8 proc. (tj. ok. 1,8 mld zł) oraz akcyzy – o 26,7 proc. (tj. ok. 1,3 mld zł).

Istotne jest jednak, że styczniowe wykonanie dochodów budżetu w praktyce odzwierciedla sytuację bazy podatkowej z grudnia 2021 r. Oznacza to, że na razie w budżecie nie widać skutków ani Polskiego Ładu, ani tarcz antyinflacyjnych obniżających podatki.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2022 r. wyniosło 36,4 mld zł. To o 2,4 mld zł (7,2 proc. więcej niż rok wcześniej).

Resort finansów wyjaśnia, że wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do FUS (więcej o ok. 1,1 mld zł), co związane jest ze stanem środków na rachunku FUS. W 2021 r. na rachunku FUS pozostało więcej środków z 2020 r. w związku z czym było niższe zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 0,3 mld zł w związku ze wzrostem na część oświatową subwencji ogólnej. W ramach części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano (więcej o 0,3 mld zł) w związku z wpłatą dla Funduszu Solidarnościowego, w części 46 – Zdrowie przekazano (więcej o 0,2 mld zł) w zakresie działalności dydaktyczno-badawczej dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (więcej o 0,2 mld zł) w związku z wpłatą na działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł). Było to spowodowane przede wszystkim rozliczeniem korekty budżetu UE w styczniu 2021 r., co zwiększyło wpłatę o ok. 0,4 mld zł. Dodatkowo w styczniu 2022 r. wysokości wpłaty wyniosła jedną miesięczną ratę, natomiast w 2021 r. było to 1,3 raty.

Po styczniu budżet państwa zanotował nadwyżkę w wysokości 22,3 mld zł. Plan budżetowy na 2022 r. zakłada 29,9 deficytu.