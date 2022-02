W piątek MF podało dane o wykonaniu budżetu państwa w całym 2021 r. I tak łączne dochody wyniosły 495 mld zł, co oznacza wzrost o aż 75,2 mld zł w porównaniu z kryzysowym 2020 r.

Dochody podatkowe w ciągu roku zwiększyły się o 61,9 mld zł, przy czym aż połowę tego wzrostu zapewnił podatek VAT (napędzany nie tylko konsumpcją Polaków, ale też inflacją).

Wpływy z VAT były o 16,9 proc. wyższe niż rok wcześniej (ok. 31,2 mld zł), z PIT - o 15,4 proc. (9,8 mld zł), z CIT - o 26,9 proc. (11,1 mld zł), a z akcyzy – o 6,4 proc. (4,7 mld zł).

Dochody niepodatkowe budżetu w 2021 r. to 60,6 mld zł, czyli o ok. 13,2 mld zł więcej (27,9 proc.). To po części efekt wpłaty z zysku NBP (8,9 mld zł), ale przede wszystkim dochodów z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które wyniosły 24,3 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 521,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16,5 mld zł (3,3 proc.). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie, wyższe wykonanie wynika głównie z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, „w ramach której uruchomiono dodatkowe środki na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19”.

W sumie deficyt w budżecie państwa na koniec 2021 r. wyniósł 26,3 mld zł wobec 50,4 mld zł nadwyżki po listopadzie. Oznacza to, że w ciągu jednego miesiąca Ministerstwo Finansów musiało dokonać ogromnych ruchów i przetasowań w budżecie. Tylko w grudniu budżetowe wydatki sięgnęły aż 120 mld zł, choć średnio w okresie styczeń-listopad było 36,4 mld zł na miesiąc.

Resort wyjaśnia, że w samym grudniu 2021 r. większe wykonanie wydatków wynika m.in. z tytułu tzw. wydatków niewygasających na łączną kwotę 7, 6 mld zł (zostały one przesunięte na 2022 r.) oraz z wpłaty 14,2 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki te pochodziły z tzw. naturalnych oszczędności w innych częściach budżetowych, a nie z długu). Ponadto, rząd przekazał 12 mld zł na wpłatę dla Funduszu Solidarnościowego (z którego finansowane są np. dodatkowe świadczenia emerytalne), a 9 mld zł na zasilenie Funduszu Kolejowego oraz objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP PLK S.A.