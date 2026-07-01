W przypadku gdy wyniki spółek z sektora technologicznego ponownie będą rozbudzać wyobraźnię inwestorów dotyczącą perspektyw rozwoju, lekko przecenione akcje mogą zachęcać do kupna. Kontrakt terminowy na S&P 500 wrócił wczoraj powyżej 7500 pkt., jednak dziś o poranku lekko się cofa – podobnie jak kontrakty na Nasdaqa oraz Dow Jonesa.

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Dziś Kevin Warsh zabierze głos podczas dorocznego sympozjum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze. Podczas jego wystąpienia obserwatorzy będą doszukiwać się sygnałów dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych w USA.

Dziś pierwszy dzień roboczy miesiąca i tradycyjnie poznajemy dane PMI obrazujące koniunkturę gospodarczą. Wskaźniki ze Starego Kontynentu były zbliżone do wstępnych odczytów i nie wniosły wiele nowego do obrazu koniunktury, jednak po południu poznamy jeszcze indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu. Publikowane w najbliższym czasie dane z USA będą istotne dla rynków, ponieważ wpłyną na oczekiwania związane z dalszymi decyzjami Fed.

Dziś poznamy również przedsmak jutrzejszych oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy, czyli raport ADP.

Na rynku walutowym dolar – w oczekiwaniu na mocne dane z amerykańskiego rynku pracy – ponownie zyskuje na wartości, a para EUR/USD spada poniżej 1,14. Traci także złoto, które notowane jest poniżej 4000 USD za uncję. Zarówno dla perspektyw dolara, jak i złota w najbliższym czasie kluczowe będą komentarze płynące z Fed oraz publikowane dane z USA.

W związku z siłą amerykańskiej waluty para EUR/PLN dziś rano znalazła się w pobliżu poziomu 4,30.