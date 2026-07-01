Z tego artykułu dowiesz się: Kto tak naprawdę zarobi na rewolucji AI i dlaczego dotychczasowi liderzy wzrostów mogą wyhamować.

Kiedy gigantyczne wydatki na sztuczną inteligencję zderzą się z rynkową rzeczywistością.

Jakie inne obszary rynku, takie jak surowce i energia, mogą zyskać na znaczeniu w najbliższych kwartałach.

Dlaczego dywersyfikacja portfela staje się kluczowa w obliczu rosnącego ryzyka koncentracji na spółkach technologicznych.

Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją – przede wszystkim producentów półprzewodników i innego sprzętu, który najbardziej bezpośrednio korzysta z gigantycznych nakładów na rozbudowę centrów danych. W ciągu najbliższego jednego lub dwóch kwartałów ten segment sprzętowy może jednak wyhamować, gdy rynek zacznie kwestionować to, jak długo da się utrzymać dziś zakładane, bardzo wysokie tempo wzrostu. W praktyce może to oznaczać większą zmienność i bardziej zróżnicowane zachowanie rynku akcji. Prognozy na III kwartał dla traderów: trudna arytmetyka wzrostu AI i nowa era w Fedzie - brzmi zalecenie Johna J. Hardy'ego, głównego stratega makroekonomicznego w Saxo Banku.

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A wniosek dla inwestorów, który wysnuwa Charu Chanana, główna strateg inwestycyjna w Saxo Banku nie brzmi: „porzuć AI”. Raczej: utrzymuj ekspozycję na przyszłość, ale zabezpieczaj się przed owczym pędem.

Pytanie dla traderów: Czy w III kwartale pojawi się pęknięcie w konsensusie prognoz dla AI?

Łączne nakłady inwestycyjne na AI w 2026 r. mają przekroczyć 800 mld USD i, według prognoz, rosnąć jeszcze przez co najmniej kilka lat. Aby uzasadnić tak kolosalne wydatki, firmy ponoszące te wydatki muszą rok w rok generować przychody wyraźnie przewyższające nakłady inwestycyjne, najlepiej z marżami zbliżonymi do marż w ich bardzo dochodowych, często quasi-monopolistycznych modelach biznesowych. Mówimy o setkach miliardów dodatkowych zysków po opodatkowaniu. Skąd to ma się wziąć? Z wyparcia obecnych graczy? Z zastępowania pracy ludzi? Krótko mówiąc: choć w długim terminie AI najpewniej okaże się technologią przełomową, tempo wydatków i oczekiwana rentowność wdrożeń mogą w najbliższym czasie zderzyć się z rzeczywistością.

Poza ropą (i gazem) pozostajemy pozytywnie nastawieni do niemal całej klasy surowców fizycznych – od surowców krytycznych po tak prozaiczne jak miedź i inne metale przemysłowe. Temat surowców krytycznych był szeroko omawiany w ostatnich kwartałach i widzieliśmy już fale spekulacji wśród spółek wydobywczych i przetwórczych, zarówno dużych, jak i małych. Ten trend będzie trwał latami, bo USA i inne duże gospodarki budują łańcuchy dostaw znacznie mniej zależne od dominacji Chin. Równocześnie, nawet jeśli wzrost gospodarczy nieco ostygnie, a popyt na infrastrukturę centrów danych AI zwolni, świeże, „sekularne” siły nadal będą wspierać popyt w świecie fizycznym: II kwartał był momentem otrzeźwienia dla krajów nadmiernie uzależnionych od ropy i gazu z Zatoki Perskiej. Te państwa będą nie tylko gorączkowo szukać nowych źródeł paliw kopalnych, ale też zintensyfikują działania na rzecz mniej zależnego od ropy i gazu miksu energetycznego. To oznacza zdecydowane postawienie na elektryfikację – a więc z perspektywy surowców bazowych większe zapotrzebowanie na miedź, lit i inne metale.

Globalne akcje i sektory: Bazowy scenariusz zakłada, że hossa nie musi zakończyć się w III kwartale, ale rynek może zacząć budować poszarpaną formację szczytową, po której możliwa jest większa korekta – pod koniec tego roku lub na początku następnego. Głównym czynnikiem hamującym będą narastające pytania o trwałość tempa wydatków na AI w „sektorach-gwiazdach”, które dotąd ciągnęły globalne indeksy ważone kapitalizacją. Jednocześnie inne obszary mogą błyszczeć – choćby surowce, energia, a nawet obronność.

Obligacje: Nie oczekujemy dużej zmienności globalnych rentowności. Wzrost nominalny gospodarek musi pozostać solidny, by zrównać się z realnym ciężarem zadłużenia lub go wyprzedzać. Ostatnie cykle podwyżek stóp w wielu bankach centralnych są w dużej mierze zdyskontowane i raczej nie będą znacząco przedłużane – chyba że ponownie wystrzelą ceny energii. Jak już wskazywaliśmy, Rezerwa Federalna nie może pozwolić sobie na wyraźnie jastrzębi kurs polityki, a jeśli w III kwartale pojawią się oznaki słabości koniunktury, może wejść w cykl łagodzenia szybciej niż zakłada rynek.

Waluty: W długim terminie pozostajemy nastawieni niedźwiedzio wobec USD, ale czy III kwartał to nie za wcześnie na powrót trendu spadkowego dolara? Od konieczności wdrożenia „łagodnej” formy represji finansowej – tak, by utrzymać płynność i porządek na rynku długu skarbowego oraz zapewnić obsługę zadłużenia, jeśli wcześniej nie będzie możliwości obniżek stóp – USA dzieli zaledwie kilka miesięcy słabszych danych. Choć wielu twierdzi, że USA mają „najczystszą koszulę w brudnej pralni” globalnych nierównowag, skala amerykańskiego długu jest wyjątkowa w skali świata, a doświadczenia GFC, pandemii i innych mini-kryzysów nauczyły amerykańskie instytucje uprzedzać kryzysy płynnościowe i interweniować, zanim w pełni się rozwiną. Łagodniejszy Fed (relatywnie do uwarunkowań) trzyma pokrywkę na kursie dolara.

Prognoza na III kwartał dla inwestorów: postaw na przyszłość, zabezpiecz się przed owczym pędem

Jak wyjaśnia Charu Chanana, główna strateg inwestycyjna w Saxo Banku, w III kwartale pytanie nie brzmi już, czy sztuczna inteligencja będzie zmieniać gospodarkę. Znacznie ważniejsze jest to, czy portfele inwestorów nie stały się zbyt mocno uzależnione od jednej wersji narracji o AI: dominacji amerykańskich megaspółek technologicznych, nieprzerwanego wzrostu nakładów inwestycyjnych, łatwego dostępu do finansowania oraz indeksów ważonych kapitalizacją, które nadal premiują tę samą grupę liderów.

Sztuczna inteligencja pozostaje jednym z najważniejszych długoterminowych trendów inwestycyjnych, jednak w III kwartale inwestorzy mogą potrzebować bardziej selektywnego podejścia. Rosnące nakłady inwestycyjne, wyśrubowane wyceny, koszt finansowania oraz coraz większa presja na monetyzację rozwiązań AI sprawiają, że inwestorzy powinni patrzeć szerzej niż tylko na największe spółki technologiczne. W prognozie pokazujemy, jak utrzymać ekspozycję na długoterminowy wzrost, a jednocześnie poszerzyć i zdywersyfikować portfel, włączając wysokiej jakości spółki defensywne, strategie dochodowe, sektor energii i infrastrukturę elektroenergetyczną oraz strategie o równych wagach, aby ograniczyć ryzyko koncentracji.

• Sztuczna inteligencja pozostaje trendem strukturalnym, ale przestała być prostą historią inwestycyjną. Warto utrzymywać ekspozycję na AI, jednocześnie rozróżniając spółki budujące infrastrukturę, przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania AI oraz beneficjentów wzrostu produktywności. Każda z tych grup jest dziś narażona na inne ryzyka – od wysokich nakładów inwestycyjnych i kosztów finansowania po presję na marże i konieczność udowodnienia zdolności do monetyzacji.

• Niższe ceny ropy mogą ograniczyć presję inflacyjną, ale Fed nadal ma ograniczone pole manewru. Ramowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem mogłoby zmniejszyć presję inflacyjną, jednak uporczywie wysokie ceny usług, rosnące płace, taryfy celne i wydatki fiskalne sugerują, że inwestorzy powinni stawiać na siłę cenową, silne przepływy pieniężne i solidne bilanse.

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• Koncentracja staje się ukrytym ryzykiem portfela. Indeksy ważone kapitalizacją nadal zapewniają ekspozycję na zwycięzców rewolucji AI, ale jednocześnie coraz mocniej uzależniają wyniki portfeli od niewielkiej grupy największych spółek technologicznych. Strategie o równych wagach (w których każda spółka ma taki sam udział), wysokiej jakości spółki defensywne, rozwiązania dochodowe oraz inwestycje związane z energetyką i infrastrukturą mogą pomóc ograniczyć to ryzyko bez rezygnacji z długoterminowego potencjału wzrostu.