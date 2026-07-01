Spółka cyber_Folks zawiązała porozumienie z Krzysztofem Szyszką i Adamem Lewkowiczem (akcjonariuszami, współzałożycielami i przedstawicielami zarządu) w zakresie wspólnego głosowania w kluczowych sprawach na walnych zgromadzeniach Vercomu.

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Jakie porozumienie zawarł cyber_Folks

Uczestnicy porozumienia kontrolują łącznie 41 proc. akcji i głosów na WZ. Ponadto cyber_Folks ma uprawnienia do powoływania dwóch z pięciu członków rady nadzorczej. Zarząd cyber_Folks ocenia, że biorąc to wszystko pod uwagę, a także rozdrobniony akcjonariat (poza porozumieniem) oraz wspólną umowę kredytową, została utrzymana kontrola cyber_Folks nad Vercomem. Dlatego zamierza konsolidować wyniki tej spółki metodą pełną.

Doszło też do dalszych roszad kapitałowych. cyber_Folks nabył od Krzysztofa Szyszki oraz Adama Lewkowicza 253 tys. akcji po cenie 118,5 zł, o łącznej wartości około 30 mln zł.

– Zgodnie z deklaracjami po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży części akcji Vercomu (ABB na początku czerwca-red.), pozostajemy największym akcjonariuszem spółki i patrzymy na nią w perspektywie długoterminowej. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup akcji od czołowych menedżerów i zawiązanie z nimi porozumienia - komentuje Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks. Dodaje, że wspomniane ABB oraz zawiązanie porozumienia sprawiają, że cyber_Folks pozyskuje 500 mln zł na kolejne akwizycje, z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad kluczową spółką z grupy.

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Jakie plany ma cyber_Folks

Na początku czerwca cyber_Folks sprzedał ponad 4,3 mln akcji Vercomu w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Cenę ustalono na 120 zł (teraz kurs wynosi 124 zł).

- Przeprowadzone w drugiej połowie ubiegłego roku SPO, dzięki któremu pozyskaliśmy 200 mln zł, zapewniło nam większą elastyczność, co przełożyło się na możliwość przejęcia PrestaShop. ABB dotyczące akcji Vercomu daje nam jeszcze większy komfort działania i pozwala uczestniczyć w dalszej konsolidacji europejskiego rynku – komentował prezes cyber_Folks, Jakub Dwernicki. Podkreślał, że udało się uplasować tak duży pakiet akcji przy cenie odpowiadającej średniemu kursowi Vercomu z ostatnich trzech miesięcy. Zasygnalizował też, że spółka rozważa duże zakupy.

- Analizujemy kilka potencjalnych projektów, w tym transakcję, która może być największą inwestycją w historii grupy - powiedział prezes. Wycena cyber_Folks wynosi obecnie 2,9 mld zł, a Vercomu 2,8 mld zł.