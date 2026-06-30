Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.
Większość indeksów zignorowała konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie oraz szok podażowy na rynku ropy, odrabiając straty od dołków osiągniętych pod koniec marca.
Na rynku walutowym dolar ponownie zyskuje, a para EUR/USD spada poniżej 1,14. Para USD/JPY wzrosła dziś do najwyższego poziomu od czterech dekad i znajduje się powyżej 162 jenów za dolara. Słabość jena wspiera zyski eksporterów i pomaga rynkowi akcji osiągać rekordowe poziomy, jednak jednocześnie rosną koszty importu – zwłaszcza ropy i gazu wycenianych w dolarach – co może negatywnie wpływać na notowania rządu premier Sanae Takaichi. Coraz bardziej rośnie ryzyko interwencji walutowych. Minister finansów Satsuki Katayama oświadczyła, że Japonia może zareagować na rozwój sytuacji na rynku walutowym w każdej chwili. Złoty pozostaje słaby, a kurs EUR/PLN zbliża się do poziomu 4,30.
Dziś w kalendarium makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na indeks zaufania konsumentów Conference Board w USA. Rynek spodziewa się wzrostu do 94,6 pkt. z 93,1 pkt. odnotowanych w maju. Publikowane w najbliższym czasie dane z USA będą ważne w kontekście wycenianych przez rynek podwyżek stóp procentowych przed końcem roku. W tym tygodniu odbędzie się doroczne spotkanie bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh po raz pierwszy publicznie wystąpi poza USA. Oprócz sygnałów dotyczących stóp procentowych w centrum dyskusji znajdą się także kwestie stabilności finansowej, w tym ryzyka związane z boomem na sztuczną inteligencję.
Złoto schodzi w okolice 4000 USD za uncję, a baryłka WTI – w oczekiwaniu na dalsze rozmowy pomiędzy USA a Iranem – pozostaje w pobliżu 70 USD.
US500.f; D1
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