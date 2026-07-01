Jak wskazano, przedłużenie obowiązywania porozumień wymaga jednostronnego potwierdzenia przez poszczególne instytucje finansujące, których obecne umowy wygasają odpowiednio 31 lipca oraz 31 sierpnia 2026 r.

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Cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski ocenił, że trzymiesięczne wydłużenie porozumień zapewni stabilizację procesu negocjacji długoterminowej umowy restrukturyzacji zadłużenia.

Jak przypomniała spółka, uzgodnione na początku czerwca ramy porozumienia (term sheet) obejmują harmonogram spłat zobowiązań, ustanowienie zabezpieczeń oraz planowaną emisję akcji. Pozyskane w ten sposób środki mają wesprzeć rozwój podstawowej działalności nawozowej, modernizację aktywów oraz realizację projektów zwiększających konkurencyjność Grupy Azoty.

Jednym z elementów porozumień z instytucjami finansowymi pozostaje proces ustanawiania zabezpieczeń na wybranych aktywach spółek z grupy. Cytowany w komunikacie wiceprezes Jacek Podgórski poinformował, że 9 lipca odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty, podczas którego procedowana będzie uchwała dotycząca zabezpieczeń.

Jak podała spółka, projekt uchwały uzyskał już warunkową zgodę rady nadzorczej. Warunkiem jej wejścia w życie jest zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z instytucjami finansującymi oraz Orlenem, dotyczącej zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec tych instytucji. Równolegle analogiczne procedury mają zostać przeprowadzone w pozostałych spółkach objętych planowanymi zabezpieczeniami.

Grupa Azoty zapewniła, że na bieżąco wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umów finansowania. Według niej dostępne limity finansowania zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo regulowania zobowiązań wobec dostawców i pozwalają na utrzymanie ciągłości działalności operacyjnej.

Aneksy umożliwią dalszą restrukturyzację zadłużenia Grupy Azoty

Podpisane aneksy przewidują również dalszą realizację działań restrukturyzacyjnych oraz przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji. Spółka zobowiązała się także do przekazywania instytucjom finansującym dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz do utrzymania ograniczeń dotyczących nowych inwestycji, udzielania poręczeń i gwarancji oraz zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.

Aneksy obejmują porozumienia zawarte z konsorcjum banków komercyjnych i instytucji finansowych, a także z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Równolegle do procesu restrukturyzacji zadłużenia Grupa Azoty kontynuuje realizację programu transformacji „Nowe Horyzonty”. Program zakłada reorganizację grupy kapitałowej, uproszczenie struktury zarządzania, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz redukcję kosztów we wszystkich kluczowych obszarach działalności.

Jak poinformował prezes Celejewski, po wydzieleniu strategicznych funkcji zarządczych i operacyjnych trwa wdrażanie nowego modelu w kolejnych spółkach zależnych. Równocześnie przygotowywana jest umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy najważniejszymi spółkami grupy, która ma określić podział kompetencji i odpowiedzialności oraz umożliwić funkcjonowanie całej organizacji według jednolitych zasad.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.