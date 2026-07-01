W czwartek 2 lipca odbędzie się debiut Robyga na giełdzie, choć ściślej jest to powrót, bo deweloper był już notowany, a w 2018 r. ściągnięty z parkietu. Wartość oferty Robyga wyniosła 1,18 mld zł.

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Pula akcji dla drobnych inwestorów w IPO Robyga mocno ograniczona

Do obrotu wejdą istniejące akcje i prawa do akcji nowej emisji. Robyg uplasował 9,65 mln nowych papierów, pozyskując 328 mln zł brutto, a dodatkowo 25 mln akcji sprzedał inwestor strategiczny, TAG Immobilien, inkasując 850 mln zł. Pozostały w rękach TAG-a pakiet jest objęty lock-upem. Cena w ofercie została ustalona na 34 zł wobec ceny maksymalnej 36 zł. Gros papierów objęty został przez inwestorów instytucjonalnych, transza dla detalu została mocno ścięta – inwestorom indywidualnym przydzielono 1,94 mln akcji, czyli 5,6 proc. całej puli oferowanej w IPO, podczas gdy pierwotnie przewidywano 10 proc. Drobni złożyli 2,29 tys. zapisów, redukcja sięgnęła 75 proc.

Czołowi deweloperzy nastawiają się na bicie rekordów sprzedaży

W tym roku indeksem WIG-nieruchomości bardzo mocno buja, w połowie maja wartość znów wspięła się na wieloletnie maksima prawie 6,4 tys. pkt. wobec 5,39 tys. na koniec marca. W tej chwili to 6,1 tys.

W najbliższych dniach spółki będą raportować sprzedaż mieszkań w II kwartale. 17 deweloperów z rynku kapitałowego w I kwartale 2026 r. sprzedało szacunkowo 6,08 tys. mieszkań, o prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej, ale i o ponad 11 proc. mniej niż w IV kwartale ub.r. Tym samym przerwany został trend poprawy sprzedaży kwartał do kwartału, notowany przez pięć okresów z rzędu. Po części to efekt wysokiej bazy: wiele firm w IV kwartale ub.r. wypracowało ponadprzeciętne rezultaty. Nie jest wykluczone, że również w czerwcu działy sprzedaży wspięły się na wyżyny, licząc na bonusy za wyniki.

Czołowi deweloperzy nastawiają się na bicie rekordów. W 2025 r. Robyg sprzedał 2,6 tys. lokali. Strategia zakłada, że w 2026 r. firma sprzeda 2,8-3 tys. mieszkań, a potem szybko wejdzie na pułap 3,8-4 tys., a w średnim terminie 4,5-5 tys.

Archicom w 2025 r. sprzedał 2,85 tys. lokali, w tym roku celuje w rekord 3,2-3,5 tys. lokali, a w 2027 r. w 4 tys. Dom Development celuje w poprawienie wyśrubowanego rekordu z zeszłego roku, czyli 4448 lokali, a w dłuższym terminie chce sprzedawać ponad 5 tys. lokali rocznie.

Ostatnie lata pokazały, że rzeczywistość może zweryfikować ambicje, ale i odwrotnie – że w ramach kwartału działy sprzedaży potrafią wykręcić ponadprzeciętne wyniki.