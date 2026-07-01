PKP Cargo podało w komunikacie giełdowym, że 30 czerwca sędzia-komisarz wydał zarządzenie, w którym „zmienił termin zakreślony w Zarządzeniu z dnia 8 maja 2026 roku na złożenie Propozycji Układowych, które zostaną poddane pod głosowanie w dalszej procedurze dla innych niż PKP CARGO i Zarządca podmiotów na dzień 30 września 2026 roku”.

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Zobowiązał też zarządcę oraz spółkę do ustalenia i przygotowania ostatecznej wersji propozycji układowych ze strony PKP Cargo do 31 sierpnia i pozyskania w tym zakresie opinii rady wierzycieli do 30 września. Ostateczne propozycje układowe mają być przekazane radzie wierzycieli oraz jej poszczególnym członkom, a także do akt sprawy nie później niż do końca sierpnia.

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Gra o 3 miliardy złotych. Banki nie dostaną akcji PKP Cargo

We wtorek spółka poinformowała, że przyjęto zaktualizowane propozycje układowe dla wierzycieli obejmujące wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. W stosunku do pierwotnych planów z maja, spółka zrezygnowała m.in z konwersji długu banków na akcje, co oznacza, że nastąpi to tylko dla państwowych firm kolejowych.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. rok do roku.

Wyniki finansowe i redukcja zatrudnienia PKP Cargo

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.

Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej.

Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.