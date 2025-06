Ci, którzy liczyli na udane zakończenie tygodnia na warszawskiej giełdzie, mogą się srodze rozczarować. Od początku notowań widzimy dzisiaj na naszym rynku przewagę podaży, chociaż pewnie jakby powiedzieć, że jest to dominacja, to nie byłoby to nadużyciem. WIG20 w pierwszej części dnia tracił na wartości prawie 3 proc. Jakie są ku temu powody?

Polska 2050 uderza w banki

Słabo prezentuje się dzisiaj Allegro. Akcje tej spółki były przeceniane o poranku o ponad 4 proc. po kolejnym procesie ABB. Duże problemy mają także banki. Branżowy indeks WIG – Banki spadał w pierwszej części dnia o ponad 3,5 proc. Ponad 4 proc. były przeceniane akcje PKO BP. Podobnie było w przypadku Pekao. Santander spadł o ponad 3 proc. Inwestorzy nerwowo zareagowali na doniesienia o nowych pomysłach dotyczących dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Partia Polska 2050 chce wpisać do renegocjowanej umowy koalicyjnej wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) dla sektora bankowego, poinformował przewodniczący ugrupowania, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zastrzegł, że jeśli banki przerzucą koszt tego podatku na klientów, Polska 2050 zaproponuje powrót do wakacji kredytowych.

Słabość Warszawy razi dzisiaj na tle innych rynków. Co prawda niemiecki DAX czy też francuski CAC40 też tracą dzisiaj na wartości, ale są to ruchy odpowiednio o 0,2 proc. i 0,1 proc.

Tesla cierpi

Spadki zaliczył wczoraj amerykańskie indeksy. S&P 500 spadł o 0,5 proc., a Nasdaq o 0,8 proc. Dużo działo się wokół m.in. Tesli. - W czwartek inwestorzy w Stanach Zjednoczonych z niepokojem śledzili gwałtowne zaostrzenie konfliktu pomiędzy Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Musk otwarcie poparł sugestię impeachmentu prezydenta Trumpa i zastąpieniem go wiceprezydentem JD Vance’em oraz ogłosił zakończenie współpracy SpaceX z NASA w zakresie wykorzystania kapsuły Dragon (które później odwołał), stwierdził także, że cła spowodują recesję w drugiej połowie roku. Prezydent zagroził anulowaniem wszystkich federalnych kontraktów przyznanych firmom Muska. Informacje te wywołały silną reakcję rynków – akcje Tesli zakończyły sesję z ponad 14-procentowym spadkiem – tłumaczy Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.