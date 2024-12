Przy dość spokojnej atmosferze na głównych europejskich parkietach oraz zwyżkach kontraktów na amerykańskie indeksy główne krajowe indeksy znów świecą na czerwono. WIG oraz WIG20 zniżkują przed południem po około 0,3 proc. Indeks dużych spółek coraz mocniej oddala się od poziomu 2325 pkt, potwierdzając opór w postaci szczytu z listopada. O ile w kilku poprzednich dniach za słabością WIG20 stały głównie banki, o tyle dziś kursy tego typu spółek raczej stoją w miejscu. Marnie prezentuje się za to CD Projekt. Mocny start notowań (wystrzał do 202 zł) zamienił się w 5,5-proc. spadek. Producent gier zaprezentował oficjalny zwiastun filmowy do gry „Wiedźmin IV”. Pod kreską są też m.in. LPP, Budimex czy Dino Polska.

Główne europejskie indeksy na ogół dziś zyskują. DAX jest 0,3 proc. nad kreską, a CAC40 zyskuje 0,13 proc. Wyraźnie zyskują także od rana kontrakty na amerykańskie indeksy.

Na rynku walut dolar nieco traci na wartości. Kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,18 proc., do 1,049. Przy silniejszym euro wzmacnia się także złoty. Kurs USD zniżkuje o 0,2 proc., do 4,07 zł. Euro kosztuje 4,27 zł, podobnie do wczorajszego zamknięcia.