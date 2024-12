CD Projekt odsłania karty. Wiemy o czym będzie czwarty „Wiedźmin”

Na szczegóły dotyczące czwartego „Wiedźmina” gracze czekali z utęsknieniem. Ich ciekawość dziś w nocy została zaspokojona. Największe polskie studio podczas gali The Game Awards w Los Angeles zaprezentowało pierwszy trailer „Wiedźmina IV”. Główną bohaterką gry będzie Ciri, przybrana córką Geralta z Rivii. Ciri to kluczowa postać książek Andrzeja Sapkowskiego oraz trzeciej części Wiedźmina.

Reklama

Czytaj więcej Technologie CD Projekt z widokami na 220 zł Spółka przerwała kilkumiesięczną korektę tegorocznych zwyżek i może szykować się do ataku na lokalne i dalsze szczyty.

O czym będzie czwarta część Wiedźmina?

Blisko sześciominutowy zwiastun prezentuje główną bohaterkę, która trafia do odosobnionej wioski terroryzowanej przez potwora domagającego się od mieszkańców ofiar z ludzi. Ciri, uzbrojona w śmiercionośny łańcuch, wspomagana wiedźmińskimi miksturami oraz magią wykraczającą poza możliwości innych wiedźminów, rzuca wyzwanie zarówno bestii, jak i krwawej tradycji.

- Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić: rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri. Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie IV to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód - komentuje Sebastian Kalemba, reżyser gry.