Po piątkowym zawahaniu giełdowe indeksy akcji w poniedziałek najczęściej świecą na zielono, co daje nadzieje na przełamanie blisko miesięcznej korekty. Zyskuje także WIG20, który na starcie poniedziałkowej sesji jest liderem zwyżek w Europie. Wśród polskich dużych spółek najmocniejsze są Kruk, Orlen, CD Projekt, Allegro i LPP. Cała piątka notuje ponad 2-proc. zwyżki. Każda z dwudziestu największych spółek jak na razie zyskuje. Indeks WIG20 szybkim ruchem dociera zaś do 2300 pkt. To okolice maksimów sprzed tygodnia, ale przede wszystkim początek luki cenowej, powstałej na otwarciu 5 sierpnia, a zatem byki stają przed poważnym sprawdzianem.

Odreagowanie w Warszawie wspierają inne giełdy Starego Kontynentu, ale na głównych rynkach zwyżki nie są już tak okazałe. Niemiecki DAX jest 0,5 proc. nad kreską, a francuski CAC40 zyskuje 0,3 proc.

Dzisiejsza sesja w Azji zakończyła się z przewagą zwyżek. O 1,4 proc. umocnił się Taiex, drugi był Kospi z 0,95-proc. zwyżką. Kontrakty na amerykańskie indeksy zapowiadają lekko pozytywne otwarcie sesji. Kurs głównej pary walutowej utrzymuje się przy piątkowym zamknięciu.